Molassana, riapre via Allende a senso unico alternato. Lavori contenimento frana ancora in corso

Genova. A partire dalle ore 8.30 di questa mattina, martedì 8 Ottobr, è riaperta la circolazione su via Allende, a senso unico alternato, con traffico regolato da semaforo.

Per consentire una maggiore fluidità del traffico, al momento, rimane il doppio senso di marcia di via Pino, stabilito lunedì scorso, dopo la caduta della frana che ha interrotto via Allende. L’autobus 481 riprenderà a fare l’abituale percorso.

Questa situazione provvisoria è stata resa possibile da Città Metropolitana di Genova che nei prossimi giorni continuerà le operazioni di messa in sicurezza del fronte franoso.