Genova. Un’intensa perturbazione mediterranea impegnerà la nostra regione con piogge anche intense e locali temporali anche se alternati a momenti di pausa. Migliora nella giornata di venerdì, bel tempo invece nel fine settimana. Le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 24 ottobre, rovesci o temporali a più riprese nell’arco della giornata su Savonese, Genovese, Tigullio e Spezzino, in concentrazione verso sera sul settore centrale della regione. Prestare attenzione sui terreni già saturi dalle piogge precedentemente cadute dove avremo il rischio di ulteriori smottamenti.

Cielo e fenomeni: al mattino tempo perturbato su tutta la regione. Precipitazioni più veloci sull’Imperiese, mentre sul resto della regione avremo rovesci o temporali alternati ad effimere pause asciutte. Fenomeni più intensi tra il Savonese orientale, il Genovese di ponente e a seguire anche sullo Spezzino. Nel pomeriggio probabile attenuazione delle precipitazioni su Imperiese e Savonese di ponente; rovesci più frammentari (più intensi nelle aree interne) anche sul resto della regione. In serata tendenza a recrudescenza dei fenomeni sul settore centrale, tra il Savonese orientale e Portofino dove saranno possibili rovesci o temporali più intensi; rovesci anche sul resto del levante, più asciutto su Imperiese e Savonese di ponente.

Venti: Irregolari sul golfo: tesi al mattino da sud-est, poi rinforzi irregolari in prossimità dei groppi piovosi. Nuova rotazione a sud-est in serata. Mari: Molto mosso, localmente agitato per mare incrociato al largo. Temperature: In calo specie nei valori massimi, saranno comprese sulla costa tra 14 e 19 gradi, nell’interno tra 11 e 15.

Domani, venerdì 25 ottobre, residui fenomeni sul Savonese al mattino, in via di attenuazione, per il resto nubi sparse con belle schiarite a levante e addensamenti nelle aree interne, specie centro-occidentali, senza conseguenze.

Sabato 26 ottobre bel tempo ovunque e clima gradevole, qualche addensamento sui versanti padani al mattino, in attenuazione, ventilazione da moderata a debole da nord.