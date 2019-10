Genova. Perturbazione in piena regola in transito sul Nord-Italia; sulla Liguria l’instabilità potrà risultare a tratti intensa. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet. Ricordiamo che fino alle 14 è in vigore l’allerta meteo gialla.

Oggi, mercoledì 2 ottobre, sistema temporalesco sul settore centrale con interessamento principale del Genovesato in estensione al Tigullio ma rapide schiarite si imposteranno già dal mattino su imperiese e parte del savonese; variabile il pomeriggio a levante, nelle zone interne si potranno ancora registrare alcuni rovesci; più soleggiato sul centro ponente. Venti in prevalenza da Libeccio sul Mar Ligure al largo. Dalla sera rotazione a tramontana su Genova e vallate retrostanti. Mare mosso. Temperature in diminuzione, più sensibile nelle aree interessate da instabilità. Saranno comprese sulla costa tra 15 e 24 gradi, nell’interno tra 10 e 20.

Domani, giovedì 3 ottobre, ampie schiarite su tutti i settori; tempo soleggiato e asciutto in giornata; innocue velature in transito a partire da ponente; venti: inizialmente settentrionali con rinforzi come da avviso; regime di brezza a seguire. mari: molto mosso / agitato al largo per onda formata da terra in successiva scaduta; mosso altrove; moto ondoso in rapido calo dal pomeriggio. Temperature: in calo le minime a fondovalle e sulla costa specie a levante; in recupero le massime sulle riviere.

Venerdì 4 ottobre ancora tempo soleggiato, ma con comparsa di nubi marittimo-costiere sul genovesato nel corso della giornata; mite, a tratti caldo per il periodo.