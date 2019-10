Genova. Rapido transito instabile da nord ovest con minimo depressionario che andrà a interessare il centro-sud. Qualche effetto marginale nelle prime ore di lunedì anche sulla nostra regione, seguito da un rapido miglioramento.

Oggi, lunedì 7 ottobre, nuvolosità diffusa con qualche piovasco o rovescio, più probabile sul settore centro-orientale ma migliora già dalla mattinata a partire da ponente, con nubi in allontanamento e schiarite anche ampie entro il mezzogiorno sui settori costieri. Residue nubi invece sulle zone interne con qualche piovasco ancora possibile. Nel pomeriggio tempo assolato ovunque con poche nubi. Venti forti settentrionali, in particolare nella prima parte di giornata. Mare stirato o mosso sotto costa per onda lunga, molto mosso al largo. Temperature in calo comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 4 e 21.

Domani, martedì 8 ottobre, generalmente poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio incremento della nuvolosità con tempo variabile in un contesto in prevalenza soleggiato. Temperature stazionarie.

Mercoledì 9 ottobre si ripropongono flussi umidi meridionali nei bassi strati. Cielo che si presenterà quindi nuovamente nuvoloso su tutta la regione. Qualche sgocciolata o piovasco non escluso.