Genova. La perturbazione che sta attraversando la nostra regione in questi giorni, si sta confermando per essere ostinata e continua: le precipitazioni iniziate ieri pomeriggio continueranno senza sosta almeno fino a martedì, con pochi e rapidi intervalli per il settore centrale e a ponente.

Al momento la concentrazione prevista per oggi sul settore centrale della nostra regione si è in parte attenuata, ma tutta l’area continuerà ad essere soggetta di precipitazioni più o meno intense. Nel frattempo anche il resto della città è sotto la pioggia, e lo sarà almeno fino a martedì.

Occhi puntati ancora su domani, domenica 20 ottobre, dove al momento i modelli prevedono concentrazioni anche intense a macchia di leopardo su tutto il genovesato: le previsioni per le prossime ore sono in costante divenire, ed è difficile capire dove e quando potrebbero esserci ulteriori peggioramenti; oggi gli occhi sono puntati su domani, domenica 20 ottobre, ma anche su lunedì, che potrebbe raccogliere “i ritardi” di un fronte di convergenza forse più persistente e ‘lento’ del previsto.

Mercoledì potrebbe essere una giornata di calma, relativa, ovviamente, come qualche apertura e schiarite: ma sarà soltanto una breve pausa perchè già giovedì torneranno nuvole e temporali. Per una altro giro di giostra.