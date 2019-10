Genova. Il flusso atlantico sull’Europa centrale si farà sentire anche in Liguria. Secondo il Limet, il Centro meteo ligure, una lieve ondulazione delle correnti favorirà l’entrata di una depressione a Sud del settore alpino, tuttavia la sua non ottimale direttrice non consentirà fenomeni estesi, che si concentreranno principalmente a Levante.

Quello che è piuttosto certo è che aumenterà il vento nel pomeriggio: teso da Sud Ovest, in particolare a levante. Mare da mosso a molto mosso.

Al largo mare sino agitato verso Capo Corso stante forti venti in rinforzo da Ovest-Sud Ovest tra pomeriggio e sera.

Nel pomeriggio tendenza a peggioramento sul settore centro-orientale. Brevi piovaschi intermittenti saranno possibili tra savonese orientale e genovesato occidentale, piogge più convinte tra genovesato orientale e spezzino, con maggiore concentrazione sul Tigullio. Fenomeni più diffusi invece nelle zone interne del Levante, dove potranno assumere carattere di rovescio, in particolare nel triangolo compreso tra Fontanabuona-val D’Aveto e la val Di Magra. Tempo più asciutto a ponente, con basso rischio di precipitazioni tra savonese e imperiese. Migliora in serata a partire dalle coste.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo in quelli massimi. Sulla costa minime tra 13 e 16° C, nell’interno tra 6 e 9° C. Le massime sulla costa tra 17 e 20°C, nell’interno tra 12 e 16° C.