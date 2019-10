Genova. Mattinata caratterizzata da un cielo in cui la nuvolosità sarà in aumento. Soprattutto sul settore Centro-orientale, con piovaschi tra genovese e Tigullio. Schiarite a Ponente e sui versanti padani. Secondo il Limet, il Centro meteo ligure, nel pomeriggio estensione della copertura nuvolosa a tutta la regione con qualche piovasco sul genovese e sullo spezzino, asciutto sul resto della regione.

I venti saranno deboli o moderati da Sud.

Moto ondoso in calo: il mare da molto mosso cala a mosso.

Sul fronte del temperature le minime saranno in aumento, sulla costa tra 16 e 18° C, nell’interno tra 11 e 14° C. In lieve calo le massime: sulla costa tra 19 e 21° C, nell’interno tra 14 e 16° C.

Per quanto riguarda le previsioni del fine settimana, si prefigura un week end fortemente perturbato, con pioggia. Occorrerà attendere ancora però, per capire se si dovesse prefigurare un quadro da allerta meteo (e soprattutto che livello di allerta), anche alla luce di quanto accaduto martedì, con il terreno del Ponente genovese già saturo per le precipitazioni.