Genova. Cede lentamente questo fine settimana l’alta pressione sulla nostra Regione. Il vero peggioramento, con rovesci, è però atteso da lunedì pomeriggio.

Come spiegano i meteorologi di Limet per oggi è prevista nuvolosità sparsa su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto senza precipitazioni. Il sole potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato.

I venti saranno moderati da est/ sud-est sul Golfo, deboli sotto costa.