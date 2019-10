Genova. Una saccatura in affondo ad ovest avanza verso est, apportando un graduale peggioramento sulla nostra regione. Apice del maltempo martedì, quando è previsto il transito di un fronte freddo. Ecco le previsioni di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 14 ottobre, giornata piuttosto grigia e uggiosa con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Qualche piovasco o breve rovescio sarà possibile, più probabile sul settore centrale, ma si tratterà di fenomeni intermittenti e poco organizzati. In serata tendenza a peggioramento con maggior probabilità di rovesci, segnatamente tra Genovesato e Savonese.

Venti da sud-est moderati, localmente tesi nel pomeriggio su centro levante. Piegano da nord est sul ponente. Mare generalmente mosso sul levante. Poco mosso localmente mosso a ponente. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 14 e 22 gradi, nell’interno tra 7 e 20.

Domani, martedì 15 ottobre, tempo perturbato su tutta la regione. Dapprima fenomeni anche temporaleschi maggiormente probabili sul settore centrale, altrove qualche rovescio sparso. Nel pomeriggio passaggio di un fronte freddo con precipitazioni a tratti intense in transito da ovest verso est. Venti da sud-est, sud-ovest, forti e tesi. Mare molto mosso, agitato al largo. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 16 ottobre ancora nubi al mattino, con qualche pioggia residua, specie nelle prime ore del mattino su centro levante. In giornata fenomeni meno probabili, ma in un contesto pur sempre in prevalenza nuvoloso. Maggiori aperture verso sera, specie sull’estremo ponente