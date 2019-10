Genova. La depressione retrocede temporaneamente verso ovest consentendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: nelle prime ore della notte residua instabilità a tratti intensa sul Genovesato occidentale: prestare attenzione a smottamenti e locali frane nella zone interessate dalle abbondanti precipitazioni; saranno ancora possibili locali allagamenti od esondazioni di rivi o torrenti, in particolare tra Valli Stura, Orba e Lemme. Venti a tratti forti settentrionali sul settore centro-occidentale. Mare molto mosso/agitato al largo.

Cielo e Fenomeni: nella notte fenomeni in lento esaurimento sul settore centrale; criticità come da avviso; al mattino ancora nubi sparse, sul ponente e segnatamente sulle relative zone interne, dove non si escludono ancora deboli piovaschi. Altrove generalmente asciutto, con cielo parzialmente nuvoloso e qualche apertura, più ampia sul levante. Tendenza a generale miglioramento con il passare delle ore a partire dal settore orientale; schiarite anche ampie nel pomeriggio in un contesto che si farà variabile su tutta la regione. Qualche addensamento si potrà attardare sui rilievi del ponente, ma senza fenomeni.

Venti: Da nord-est deboli o moderati a levante, moderati o tesi su centro-ponente, localmente forti su zone esposte del settore occidentale ed in mare aperto.

Mari: Generalmente mosso sotto costa, molto mosso al largo. Agitato il basso bacino occidentale.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi

Costa min: 18/21°C, max: 22/24°C

Interno min: 11/16°C, max: 14/20°C