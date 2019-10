Genova. Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo grazie al rinforzo dell’alta pressione sull’Italia.

Sulla Liguria per oggi i meteorologi di Limet prevedono bel tempo se si eccettua qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione.

Venti: moderati da nord al mattino con qualche rinforzo tra Savona e Genova; attenuazione del vento nel pomeriggio fino a debole in serata.

Anche per domani, sole e venti questa volta da sud, deboli o moderati.