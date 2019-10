Genova. Mentre si attende il completo passaggio del fronte convettivo che ha interessato la nostra regione in queste ultime ore , dai modelli previsionali spunta un nuovo “allarme”, che, se confermato, potrebbe portare ad un “secondo tempo” per quanto riguarda le ricadute sul territorio.

Parliamo di giovedì prossimo, dove è atteso un nuove fronte perturbativo che, stando a quanto si intravede adesso, quindi con modesta attendibilità, potrebbe essere nuovamente corposo. Questo nuovo accumulo, in realtà era già nei radar da giorni, ma solo in queste ore la sua presenza è stata confermata.

Potrebbero, quindi, riproporsi le criticità potenziali delle ultime ore: terreno saturo d’acqua e precipitazioni localizzate e copiose. Allo stesso modo il vento di scirocco potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel determinare il dove questa nuova convergenza “picchierà” maggiormente: con ogni probabilità, però, ad essere interessato potrebbe essere il settore centrale della Liguria.

Nel frattempo, la perturbazione che in queste ore ci ha accompagnato, dovrebbe esaurirsi entro la prossima notte, non senza ancora qualche preoccupazione per i bacini idrici completamente saturi.