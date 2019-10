Memorial Soggiu a Santa Margherita: il trofeo va al Circolo Nautico Ilva

Santa Margherita Ligure. Il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 ottobre ha vissuto nel Golfo del Tigullio lo svolgimento del 33° Trofeo Memorial Soggiu, rivolto alla classe Optimist.

Come già nelle ultime edizioni la regata ranking zonale ha richiamato un alto numero di giovani Juniores e Cadetti. Le condizioni meteo marine, incerte nelle previsioni dei giorni precedenti, hanno consentito di portare a termine quattro prove sia per gli Juniores sia per i Cadetti, con conseguente possibilità di uno scarto grazie anche all’efficiente coordinamento tra il comitato condotto da Ettore Armaleo ed i mezzi di assistenza.

Nella giornata di sabato la direzione del vento era 190° con mare calmo ed una modesta intensità. Domenica, nonostante sui monti circostanti il Golfo nuvole minacciassero pioggia, un scirocco vivace di 4/5 nodi e onda formata hanno consentito di portare a termine tre prove complete.

Erano ben 51 gli Juniores in gara e 27 i Cadetti. Tra gli Juniores primo posto di Filippo Rogantin (Varazze Club Nautico), secondo Edoardo Pastorino (CN Ilva), terzo Federico Sansone (CV Arenzano). Tra i Cadetti vittoria di Nicolas Margaria (CN Ilva), secondo Giancarlo Postiglione (CV Arenzano), terza Carolina Vulcanile (CV Vernazzolesi).

Bravi gli atleti della squadra del Circolo Nautico Ilva che si sono aggiudicati il Trofeo Memorial Soggiu. Al termine della premiazione sono stati sorteggiati ricchi premi offerti dalla famiglia Soggiu.