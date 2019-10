Marassi, detenuto arrestato per maltrattamenti si impicca in carcere

Genova. Questa notte un detenuto italiano in attesa di giudizio per maltrattamenti ed entrato a Marassi solo poche ore prima, si è tolto la vita impiccandosi in cella.

Gli agenti penitenziari sono prontamente intervenuti con il massaggio cardiaco. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale ma è morto poco dopo. Lo comunica il sindacato Sappe.

A Marassi è il secondo suicidio dall’inizio dell’anno. “Un dramma di fronte al quale nessuno deve fare finta di nulla” dice il sindacato.

“Non conosciamo le cause che hanno indotto all’insano gesto, ma di fatto esiste un disinteresse alle condizioni di vita della popolazione detenuta a Marassi che è discutibile sin dai dati numerici con 730 detenuti il 57% sono stranieri, che devono che devono convivere in spazi per 525 posti, un quadro penitenziario, quello di Marassi che si rappresenta con il 33% di detenuti tossicodipendenti”.

Il sindacato ricorda altri dati drammatici sulla situazione in carcere a Marassi con “quasi 100 atti di autolesionismo, 73 colluttazioni e 40 ferimenti, un decesso per cause naturali e, quello che è come SAPPe Liguria denunciamo con fermezza, le continue aggressioni che subisce la Polizia Penitenziaria all’interno degli istituti della Liguria e a Marassi in modo particolare”.

“Poco più di un anno fa – continua Lorenzo – la direzione di Marassi si è resa parte attiva con l’assessore regionale alla sanità di un protocollo sul “rischio suicidario” ma ancora nulla si sa, a distanza di quasi un anno dalla sua introduzione, sulle modalità attuative di tale protocollo”