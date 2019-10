Mara Navarria sul podio a Ginevra

Rapallo. La stagione 2019/20 di Mara Navarria si apre con una medaglia di bronzo: nella tappa svizzera di Ginevra Satellite World Cup l’azzurra ottiene un ottimo terzo posto finale dopo un match molto combattuto contro la polacca Knapic, perso alla priorità per una sola stoccata.

Il suo è stato un percorso netto nella fase a gironi con cinque vittorie su cinque incontri disputati mentre nelle dirette è uscita vittoriosa contro Luna (Svizzera), Signani (Italia), Briasco (Italia) e Makkinnon (Canada).

“Oggi prima gara dell’anno e sono contenta: mi sono ritrovata in pedana, volevo sperimentare e mettermi alla prova su alcune azioni specifiche. L’obiettivo era di portare a casa degli assalti importanti e sono soddisfatta del risultato ottenuto oltre il podio” ha dichiarato Navarria.

Mara tornerà in pedana a Spalato, in Croazia, sabato 12 ottobre, e poi alla prima prova nazionale di Bastia Umbra, in programma dal 18 al 20 ottobre.