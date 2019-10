Maltempo, pioggia incessante a ponente. Due persone soccorse su strade allagate

Genova. La pioggia, come previsto, ha battuto il ponente tutta la notte, con una perturbazione che si è allargata a tutta la città, evitando in questo modo accumuli localizzati importanti, come avevamo visto martedì scorso.

Non sono però mancati i problemi: diverse le criticità legate ad alcuni allagamenti delle strada che hanno costretto ad alcuni interventi polizia locale e vigili del fuoco. Maggiormente colpita la Valpolcevera, dove un conducente è stato soccorso dopo che il suo mezzo era rimasto in panne sotto il voltino allagato di via Budulli a San Quirico La strada è stata successivamente chiusa.

Situazione analoga in via Barbieri, in zona San Biagio, dove è stato necessario un altro intervento per recuperare un’auto in panne durante il transito in un sottopasso. Segnalati anche allagamenti nel solito sottopasso di via Ronchi, a Multedo: la viabilità è stata modificata.