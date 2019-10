Maltempo in Liguria, il dato shock: in 10 giorni è caduta la pioggia di un anno intero

Genova. Negli ultimi dieci giorni in valle Stura è caduta la stessa pioggia che mediamente cade in un anno. È il dato impressionante comunicato da Arpal durante il punto in protezione civile sulle ultime ore di allerta meteo arancione, prolungata fino a mezzanotte.

“A Campo Ligure sono arrivati 1.700 millimetri di pioggia in dieci giorni. Se pensiamo che la media climatologica calcolata sui 50 anni è di circa 1.700 millimetri annui, il numero parla da sé. Nelle altre stazioni abbiamo raggiunto comunque i 1.000 millimetri. Il territorio finora ha retto particolarmente bene, ma questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione”, spiega Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal.