Maltempo e scuole aperte: traffico intenso a Genova e code in autostrada

Genova. Traffico molto intenso questa mattina a Genova in città. Il mix tra maltempo, siamo in allerta arancione, e la decisione del Comune di tenere aperte regolarmente le scuole, ha favorito la formazione di code e rallentamenti. Inoltre, un paio di incidenti – tra cui uno in corso Firenze – stanno facendo il resto.

Code segnalate sulla strada soprelevata dall’altezza della stazione marittima in direzione del centro città, ma anche in Valpolcevera, a Bolzaneto e Teglia, verso il centro.

Rallentamenti in autostrada in uscita a Bolzaneto, per chi arriva da Genova, e code all’altezza del bivio tra A12 e A7. Risolta una coda di 3 chilometri per incidente tra Ovada e Masone sulla A26.

Sulla statale Aurelia la galleria del Pizzo tra Arenzano e Vesima, come sempre in caso di allerta arancione, è chiusa per ragioni di sicurezza. L’alternativa è l’autostrada.

Altre informazioni utili sulle strade provinciali, in base alle notizie che giungono dalla Città metropolitana.

Campo Ligure: strada ancora chiusa all’altezza della stazione sulla Sp 456 del Turchino per Frana

Valle Stura: (compreso Val d’Orba) Senso unico alternato sulla SP 41 di Tiglieto.

Bassa Val Polcevera: Senso Unico Alternato sulla SP 51 di Livellato al km 2+100 sulla SP 52 del Santuario di N.S. della Guardia al km 2+500 per movimenti franosi a valle.Tutte le altre strade percorribili per sede stradale intera.

Valle Scrivia: Senso Unico Alternato sulla SP 46 di Montessoro

Val Fontanabuona: Senso Unico Alternato sulla SP 23 della Scoglina al km 7+000. Senso unico alternato a vista sulla SP 77 di Boasi in Comune di Lumarzo km 0+100. Le altre strade tutte percorribili.