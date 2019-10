Maltempo e caos treni: traffico ferroviario sospeso tra Genova e La Spezia per una tettoia e rami sulla linea elettrica

Genova. Una giornata campale anche per le ferrovie quella di oggi.

Dopo i ritardi pesanti durati tutta la mattina al momento, fanno sapere da Ferrovie dello Stato, la linea Genova – La Spezia è bloccata dalle ore 14.45 con traffico sospeso fra S.Margherita e Chiavari per un albero caduto sulla linea di alimentazione elettrica dei treni.

I tecnici di FS sono al lavoro.

Un nuovo aggiornamento da Fs precisa che non si tratta in realtà di un albero ma di ramaglie e di una tettoia. Immediate le ripercussioni al traffico ferroviario in attesa del ripristino.

(articolo in aggiornamento)