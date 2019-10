Maltempo e agricoltura, Mai: “Valutiamo richiesta stato di calamità naturale”

Genova. Attivato l’Ispettorato agrario regionale per verificare gli eventuali danni all’agricoltura causati dal maltempo di lunedì 21 ottobre. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai.

“Ho dato mandato Ispettorato agrario regionale di attivarsi immediatamente per quantificare i possibili danni subiti dalle aziende agricole nella giornata di ieri – precisa l’assessore Mai -. Agiremo celermente, contattando le associazioni di categoria, in modo che, se sarà necessaria, potremo preparare la richiesta di Stato di calamità naturale”.

Da domani verifiche in tutta la Liguria. “Da domani i nostri uffici si attiveranno su tutto il territorio regionale per constatare i danni. A inizio luglio abbiamo messo a disposizione 2 milioni e 259mila euro della misura 5.1 del Psr per questo importante intervento. A settembre ci sono stati fatti dei quesiti tecnici da parte del Comune a cui abbiamo risposto e ora dovrebbero essere in grado aprire il bando”.