Genova. Dopo il maltempo della notte, con le piogge e l’allerta che si è chiusa in anticipo di un paio d’ore, ecco un primo bilancio dei problemi che hanno colpito la media Val Bisagno.

A seguito di caduta massi Via Allende rimane chiusa al traffico in ambo i sensi tra Via Piacenza e l’Istutito Majorana-Giorgi. Lo comunica l’area tecnica del municipio.

Inoltre a seguito di una frana persiste un senso unico alternato su Via di Pino all’altezza del Campo Ca de Rissi. Seguiranno aggiornamenti.