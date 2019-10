Maltempo, Città metropolitana apre unità di crisi anche in vista di nuovo peggioramento

Genova. In seguito alle avverse condizioni meteo che hanno colpito l’entroterra genovese la direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova stamani a Palazzo Doria Spinola ha aperto un’unità di crisi.

Una decisione presa anche in vista della nuova perturbazione che dovrebbe interessare la Liguria da domani sera. Nel Ponente un tratto della SP 78 di Lerca è ancora chiuso a causa di una frana e un altro è a senso unico alternato sempre per una frana da monte.

La SP 66 di Sciarborasca è a senso unico alternato per frana da monte. In Bassa val Polcevera sensi unici alternati sulla SP 51 di Livellato e sulla SP 52 del Santuario di N.S. della Guardia. In val Fontanabuona senso unico alternato sulla SP 23 della Scoglina.