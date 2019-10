Maltempo, Bucci: “Iniziamo a pensare a scolmatori sui torrenti cittadini”

Genova. “Sto iniziando a pensare a scolmatori, magari di più piccola entità rispetto al Bisagno, anche per altri fiumi”. Il Sindaco di genova, Marco Bucci, a margine dell’inaugurazione dei giardini sotto la strada Guido Rossa, a Cornigliano, spiega quello che potrebbe essere un piano a lungo termine per la messa in sicurezza della citta.

Le forti piogge di ieri, che si sono abbattute anche sul territorio comunale, ha o messo ancora una volta in risalto le criticità del territorio e, di conseguenza, le misure possibili di prevenzione. “È presto, ovviamente, per parlarne – spiega il primo cittadino – ma abbiamo visto come ha funzionato lo scolmatore del Fereggiano e pensiamo a progetti che possano facilitare anche tutti gli altri rivi del nostro territorio. Noi dobbiamo pensare ai prossimi 5 o 10 anni, con un grosso lavoro di prevenzione”.

Intanto la città si prepara a un nuovo peggioramento del meteo e il primo cittadino pensa a mettere in campo quelle misure di controllo viste nel corso dell’allerta rossa. “Faremo esattamente la stessa opera di prevenzione messa in atto ieri, con il controllo sui fiumi e sui rivi – conclude – e sulla previsione di millimetri d’acqua suo bacini e prevedere, nel caso, l’allontanamento della popolazione”.