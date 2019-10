Lungomare Canepa, gru del cantiere si ribalta. Traffico bloccato in direzione centro

Genova. Una gru semovente operante nel cantiere di Lungomare Canepa si è ribaltata su se stessa questa mattina poco dopo le 8.

Nell’incidente è rimasto lievemente ferito il conducente, immediatamente soccorso dai medici del 118, e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Villa Scassi.

Nel frattempo il traffico è andato in tilt: sulla strada Guido Rossa e in Lungomare Canepa, in direzione centro, si registrano pesanti disagi con circolazione praticamente bloccata