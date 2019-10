Genova. Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre andrà in scena la seconda giornata del campionato di Serie A1, con l’Iren Genova Quinto che dopo la beffa di Siracusa ospiterà alle Piscine di Albaro la Roma per il debutto casalingo. Fischio d’inizio alle ore 18; tifosi convocati già alle 17,45 per lo spettacolo prepartita.

“Affronteremo una squadra forte – avvisa il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti -. Una squadra che l’anno scorso è andata ai playoff e che alla fine è arrivata sesta. Hanno mantenuto quell’ossatura, hanno due stranieri di valore come Camilleri e Paskovic e un gruppo di giovani di qualità, tant’è che per due anni di seguito sono arrivati alle finali del campionato Under 20″.

Quali armi userà dunque l’Iren Genova Quinto per provare ad avere la meglio? “Spero che i miei ragazzi abbiano voglia di riscatto dopo la gara in casa dell’Ortigia, dove sono arrivati tanti complimenti ma nessun punto – prosegue Luccianti -. E poi dobbiamo fare capire che giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi che sono l’arma in più, l’ottavo uomo in vasca. Mi aspetto una piscina colorata e rumorosa. Noi dovremo metterci chiaramente il nostro, giocando con grinta e cattiveria, senza lasciare nulla al caso“.