Licenziamenti coop a Rivalta Scrivia, volantinaggio dei Si Cobas davanti alla Coop di Piccapietra

Genova. Volantiaggio ieri pomeriggio da parte del sindacato si Cobas davanti alla Coop di Piccaprietra in centro a Genova. La protesta arriva dopo i licenziamenti dei lavoratori della CLO, cooperativa titolare dell’appalto di movimentazione merci presso il deposito di Rivalta.

“Abbiamo voluto denunciare le responsabilità della Coop rispetto le politiche repressive e antioperaie che la cooperativa sta portando avanti verso i lavoratori facchini iscritti al Si Cobas. Quelle stesse politiche repressive e padronali che vediamo alla New Gel e che rappresentano la situazione di centinaia di lavoratori in diversi settori in questa città e questo paese” spiega il sindacato in una nota.

Il Si Cobas Genova oggi sarà al corteo nazionale a Roma “per rivendicare la nostra piattaforma per ingenti aumenti salariali, diminuzione della pressione fiscale per i lavoratori, fine delle politiche securitarie e repressive verso le classi popolari e verso chi lotta”.

“Da questo punto di vista proprio in una giornata di sciopero generale dove soprattutto il settore dell’autotrasporto e logistica é paralizzato – aggiungono – le invettive di Cgil, Cisl e Uil contro gli scioperi del sindacalismo combattivo fanno sorridere. Un sorriso amaro verso organizzazioni che ancora frenano la ripresa del conflitto di classe in questo paese”.