Lavoratori alla ricostruzione del ponte sul Polcevera, riconosciuta l’indennità di disagio

Genova. Importante accordo sottoscritto da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria con la Cossi Costruzioni per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Sono stati ottenuti risultati significativi da parte delle organizzazioni sindacali: “Ai lavoratori che saranno impegnati nei week end e nei giorni festivi saranno riconosciuti ulteriori trattamenti economici oltre a quanto già previsto dalla contratto nazionale collettivo”, spiegano in una nota Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

È stato inoltre definita la turnazione sulle 24 ore secondo un preciso schema: 6-14, 14-22 e 22-6.

“È stato fissato un contributo di spese viaggio mensile in base a una tabella chilometrica che va dai 25 km distanza fino agli 850 km. È giusto che ci sia un riconoscimento anche per chi abita vicino a Genova e ogni giorno si deve spostare”.

In questo accordo è stata siglata un’intesa per il momento unica in Italia, l’indennità di disagio: “La società riconoscerà in favore del personale addetto alle lavorazioni di costruzione delle pile una maggiorazione pari al 10%, 15% o 20% calcolata sulle varie elevazioni delle stesse”. Tutte queste indennità sono riconosciute con gli arretrati dal 1 giugno 2019 giorno in cui i lavoratori hanno iniziato a ricostruire il ponte.