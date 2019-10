La ruota panoramica da domani torna a calata Gadda: biglietto a metà prezzo per i genovesi

Genova.Dopo la trasferta estiva in piazzale Mandraccio, per fare spazio agli eventi di Porto Antico Estate Spettacolo all’Arena del Mare, la Grande Ruota Panoramica torna da domani, per il terzo anno, nella sua sede originaria “pieds dans l’eau” a Calata Gadda.

Una posizione davvero unica che consente di avere un colpo d’occhio a 360° sull’anfiteatro naturale della città, dal porto alle colline, consentendo di individuare facilmente alcuni dei punti di maggior interesse operativo in ambito portuale e architettonico/paesaggistico più in generale.

La ruota, con i suoi 45 metri di altezza, offre 36 cabine a 6 posti alle quali si aggiunge una cabina vip accessibile anche a persone con disabilità, tutto in condizioni di massima sicurezza. Progettata e costruita in Italia, Paese leader nella manifattura di attrazioni ad alta tecnologia, la ruota si può definire green, essendo dotata di un inverter che consente il recupero di una buona parte dell’energia utilizzata per l’avvio del movimento.

Nei giorni feriali la ruota sarà in funzione dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 24, nei giorni festivi e pre-festivi dalle 10 alle 01. La corsa singola costa 8 Euro, 5 euro per i bambini fino a 12 anni. I genovesi da sabato fino a tutto novembre avranno uno sconto del 50%.