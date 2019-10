Genova. Sette giorni dopo il debutto vittorioso in Serie B2, le ragazze della PSA Olympia di coach Matteo Zanoni si sono ripetute, imponendosi, nella seconda giornata di campionato, a Piossasco.

Contro la BZZ Volley finisce 3-0 in favore delle leonesse gialloblù che mettono in cascina altri 3 punti, mantenendo così la vetta della graduatoria, appaiate a quota 6 punti all’Unionvolley Pinerolo. Una vittoria doppiamente preziosa quindi, per il morale oltre che per il prosieguo del cammino ai vertici del campionato.

Primo set letteralmente dominato dalla PSA, che chiude i conti con un perentorio 25-9. Nel secondo set le padrone di casa sfruttano qualche sbavatura delle gialloblù e il parziale resta equilibrato fino alla fine, quando le genovesi riescono comunque a piazzare il colpo di reni decisivo, portando a casa il punto con un 25-21. A completare l’opera, nel terzo set, arriva il 25-23 che vale la vittoria piena.

“Anche questa è andata – commenta soddisfatto il patron dell’Olympia Giorgio Parodi -. Tre punti davvero meritati per i quali voglio fare dei grandi complimenti a tutte le ragazze, brave a non cadere nella trappola di mollare mai con la testa, ma anche allo staff tecnico per l’ottimo lavoro che svolge in settimana. Ce ne torniamo a Genova con una vittoria e con il morale a mille”.

Da oggi testa alla prossima partita, che vedrà la PSA Olympia scendere in campo fra le mura amiche dei Capannoni di Voltri contro la Play Asti Chieri 76. Appuntamento fissato per sabato 2 novembre alle ore 18.

La Serteco Volley School ha osservato il turno di riposo. Riprenderà a giocare sabato 2 novembre alle ore 19 sul campo di Cuneo contro la Bosca Ubi Banca.