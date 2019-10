La PGS Auxilium Genova si qualifica per la zona tecnica

Genova. Sabato 12 ottobre presso il palazzetto di Carasco si è svolta l’ultima e decisiva prova del campionato regionale di Specialità Gold.

Le ragazze della PGS Auxilium Genova, nonostante una prova con ancora qualche sbavatura, riescono a staccare i pass per la zona tecnica con tutti gli attrezzi presentati.

Nella categoria Junior 2-3 Caterina Buttà diventa campionessa regionale alla palla ed ottiene la medaglia d’argento al nastro; Elena Giorgini è campionessa regionale alle clavette e fa sua la medaglia di bronzo al cerchio; Arianna Marchese è medaglia di bronzo alla palla e quarta al cerchio.

“Complimenti per i risultati raggiunti e ora non resta che mettersi al lavoro in vista del prossimo importante appuntamento del 2 e 3 novembre a Biella” fa sapere la dirigenza genovese.