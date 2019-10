Genova. Si costituirà molto probabilmente già martedì prossimo a Tursi il nuovo gruppo Italia Viva in Comune a Genova.

A farne parte l’ex presidente del municipio Ponente Mauro Avvenente, che ieri ha annunciato la sua uscita dal Pd per aderire ad Italia Viva, e due esponenti della Lista Crivello Pietro Salemi e Maria José Bruccoleri.

In un lungo post sulla sua pagina fb Avvenente spiega i motivi della sua scelta: “Ho deciso di lasciare il Partito Democratico per aderire alla nuova formazione politica denominata “Italia Viva” – così comincia il post ho inteso farlo senza sbattere la porta e senza far volare stracci, semplicemente perché, almeno da parte mia non c’è n’era alcuna intenzione e necessità”