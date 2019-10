Istat, iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019

Genova. Istat comunica che è iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2019.

Dal 2018, l’Istat conduce la nuova rilevazione censuaria che, grazie all’integrazione con dati provenienti dalle fonti amministrative, consente un rilascio di informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione.

Rispetto al passato, con cadenza annuale e non più decennale, il Censimento permanente non coinvolge tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa 1 milione e 400 mila, in oltre 2.800 Comuni. I principali vantaggi introdotti dal nuovo Censimento sono un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Aderire è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

Per maggiori informazioni è consultabile la brochure di Istat sul sito del Comune di Genova, dove si trovano tutte le modalità e gli approfondimenti necessari per partecipare.