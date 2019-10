Isola di Rovegno, partorisce seguendo istruzioni del 118 al telefono. Poi il volo al San Martino: stanno bene

Genova. Una venuta al mondo tra le più movimentate immaginabili, per una vita che si preannuncia decisamente avventurosa.

E’ successo ad una neo mamma di Isola di Rovegno, che questa mattina, improvvisamente, ha visto la sua creatura bussare prepotentemente alla porta del mondo: le acque si sono rotte in casa, troppo distante dall’ospedale per seguire la procedura.

Per questo motivo ha preso il telefono, e guidata dai medici del 118 ha compiuto le prime operazioni “da remoto”. Nel frattempo è arrivata un’ambulanza, con i medici che han fatto giusto in tempo a far sdraiare la madre, prima di sentire i primi vagiti.

Ma l’avventura non è finita: da Genova si era già staccato in volo l’elicottero dei Vigili del Fuoco, che quindi ha raccolto mamma e figlia, regalando un inaspettato “battesimo dell’aria” a pochi minuti dal parto. Entrambi sono quindi stati ricoverati al San Martino, in buone condizioni. Se il buon giorno si vede dal mattino…