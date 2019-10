Genova. La prima vittoria stagionale per l’Iren Genova Quinto arriva alla quarta giornata, fra le mura amiche delle Piscine di Albaro. A dover cedere il passo è la Pallanuoto Trieste, battuta 10-8 e sempre tenuta a debita distanza dai ragazzi di mister Luccianti, che proprio ieri festeggiava il compleanno. Una partita divertente e ricca di reti, ben giocata dai biancorossi che si riscattano dopo le delusioni in extremis rimediate nelle prime tre giornate.

Sblocca le marcature dopo 2’01” Tabbiani in superiorità. Immediato il pareggio di Panerai, anch’egli a segno con l’uomo in più. Gitto riporta in vantaggio i genovesi e Giorgetti sigla il più 2. Rocchi accorcia: 3-2 a fine primo tempo, con tutte e cinque le reti siglate in superiorità.

Nel secondo tempo Gavazzi mette in rete il pallone del 4-2, primo gol a uomini pari. Guidi spinge i locali sul più 3; Lindhout trasforma un rigore e l’Iren sembra poter prendere il largo. Ci pensano Panerai e Petronio con le loro segnature a rimettere in carreggiata il Trieste. Il gol di Gavazzi vale il 7-4 con il quale si arriva a metà gara.

In avvio di terza frazione Giorgetti colpisce in superiorità per il nuovo più 4. Poi, dopo oltre cinque minuti senza reti, va a segno Gogov.

Quarto tempo, rigore per il Quinto e Giorgetti non sbaglia: 9-5. Anche Gogov trasforma un rigore. Ma il divario ormai è incolmabile; le reti di Mugnaini, Milakovic e Mezzarobba fissano il punteggio sul 10 a 8. Prima vittoria per l’Iren Genova Quinto, che si porta nel gruppo a quota 4 punti.

“Era la gara che mi aspettavo – racconta il tecnico Gabriele Luccianti -. In settimana ho visto i ragazzi carichi, dispiaciuti e amareggiati per quello che era successo a Firenze ma anche nelle due gare precedenti. Oggi ho visto la mia squadra: abbiamo lottato dall’inizio alla fine su ogni pallone, ci hanno messo grinta, determinazione. Li ho visti bene, anche quando il Trieste provava a tornare in partita. Sono contento, ora archiviamo in fretta questa vittoria e pensiamo al Salerno, nella loro vasca sarà durissima. Due anni fa ai playoff promozione lì siamo diventati grandi”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Pallanuoto Trieste 10-8

(Parziali: 3-2 4-2 1-1 2-3)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, M. Perongini, Fracas, Mugnaini 1, Giorgetti 3, Lindhout 1, Gavazzi 2, Guidi 1, Tabbiani 1, Bittarello, Gitto 1, Amelio, Valle. All. Luccianti

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Rocchi 1, Panerai 2, L. Zadeu, Gogov 2, K. Milakovic 1, Vico, Mezzarobba 1, Spadoni, Mladossich, Persegatti. All. Bettini

Arbitri: Navarra e Paoletti

Note. Usciti per limite di falli Rocchi nel terzo, Guidi e Gitto nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 6 su 8 più 2 rigori realizzati, Trieste 4 su 10 più 1 rigore realizzato.

Foto di Paolo Zeggio