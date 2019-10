Incidente stradale a Sestri Ponente, motociclista gravissimo e traffico in tilt

Genova. Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 7e30 di questa mattina in via Merano, nel quartiere di Sestri Ponente.

Per ragioni ancora da chiarire una moto è finita sotto a un furgone. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, che è stato immediatamente soccorso. Le sue condizioni sono sembrate molto serie tanto che sono state effettuate, dai soccorritori, manovre di rianimazione.

Sul posto automedica, ambulanze e carabinieri. L’incidente è avvenuto in direzione del centro città, quindi si sono formate lunghe code per chi proviene da Pegli e per chi arriva dal casello autostradale.