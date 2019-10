Genova. Incidente in via Cinque Maggio a Sturla. Per cause da accertare oggi pomeriggio prima delle 16 un furgone con a bordo tre persone è finito fuori strada terminando la sua corsa sulla scogliera. È successo vicino alla pizzeria ‘Il Focone’, appena superato l’ospedale Gaslini.

I vigili del fuoco si sono calati dal muraglione e hanno recuperato gli occupanti, che a quanto risulta sono feriti ma in condizioni apparentemente non gravi. Secondo quanto raccontato da una testimone, il camioncino, che trasportava frutta e verdura, proveniva da levante e si sarebbe schiantato contro la ringhiera senza coinvolgere altri mezzi e senza investire pedoni, per puro caso.

Sul posto anche le ambulanze del 118 e la polizia municipale. La strada è aperta a senso unico alternato. In corso le operazioni per recuperare il mezzo precipitato.

foto Andrea Gandolfi (Facebook)