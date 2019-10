Incidente a Borgoratti, Luca non ce l’ha fatta: dai suoi organi vita per altre persone

Genova. Non ce l’ha fatta Luca Sassone, 39 anni, il genovese che venerdì 4 ottobre era rimasto ferito in un grave incidente avvenuto in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, a Genova.

A bordo di uno scooter era finito contro un furgone in un tratto di strada in curva particolarmente stretto, più volte segnalato come pericoloso dagli abitanti della zona. Luca Sassone, per cui è stato autorizzato l’espianto degli organi, abitava proprio a Borgoratti.

Le sue condizioni erano state giudicate molto gravi dai medici sin dall’inizio ma c’era la speranza che potesse farcela.

Le indagini sull’incidente, nel quale, oltre al furgone è stata coinvolta indirettamente anche un’altra moto, sono coordinate dal sostituto procuratore Luca Monteverde e condotte dalla sezione infortunistica della polizia locale che proprio questo pomeriggio è tornata in via Cadighiara per nuovi rilievi sul sinistro.

Il conducente del furgone è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo la sua testimonianza il 39enne stava viaggiando molto velocemente ed è stato impossibile evitarlo. Il mezzo è al momento sotto sequestro.