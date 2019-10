Genova. Questa mattina intorno alle 9 è scattato l’allarme per un principio d’incendio in un appartamento di via Casaregis, nel quartiere genovese della Foce.

Sul posto i vigili del fuoco, con una sola squadra. Non risultano feriti e la situazione è rientrata nel giro di pochi minuti.

Meglio così, vista la mattinata di super lavoro legato agli effetti del maltempo con alberi e allagamenti a macchia di leopardo in diverse zone della città.