Genova. Il ponte a forma di nave che sovrasterà la Valpolcevera inizia a delinearsi e, dopo il varo del primo impalcato, che si era svolto con una cerimonia ufficiale alla quale aveva partecipato anche il premier, Giuseppe Conte, adesso arrivano anche le strutture che ne caratterizzeranno la forma.

Stamattina fatti, nel cantiere sono iniziate le operazioni per il sollevamento dei carter laterali. I tecnici stanno, infatti, fissando il quota, sull’impalcato, il primo di questi carter, sono sei in tutto, in modo da prepararsi per il secondo varo.

di 7 Galleria fotografica Primi carte laterali ponte genova









Intanto nei giorni scorsi, aveva fatto il suo ingresso in cantiere un nuovo mezzo, una gru cingolata, in grado di sollevare 1250 tonnellate da ferma, che servirà, tra l’altro a sollevare le due campate da 100 metri.