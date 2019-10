Il Pd rivendica la paternità dello scolmatore, ma confonde il Bisagno con il Fereggiano

Genova. “Oggi viene inaugurato lo scolmatore del Fereggiano, esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione di questo importante intervento, frutto del lavoro del centrosinistra. È incredibile che al taglio del nastro di oggi siano presenti solo il presidente della Regione Toti e il sindaco Bucci”. Così si legge in una nota congiunta di gruppo regionali, comunali, segreterie, parlamentari e sezioni genovesi del Pd. Peccato che oggi non sia in programma alcuna inaugurazione dello scolmatore del Fereggiano.

Il presidente della regione Giovanni Toti non ha mancato di gustare una pietanza servita su un piatto d’argento del genere. “Provo veramente vergogna per il Partito Democratico della Liguria che a pochi minuti dalla presentazione del progetto dello Scolmatore del Bisagno invece di felicitarsi di questo risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra istituzioni, come peraltro disse lo stesso Renzi aprendo con noi il cantiere, esce con un comunicato in cui rivendica con arroganza suoi presunti meriti, peraltro scrivendo erroneamente che oggi inauguriamo lo scolmatore del Fereggiano, già pronto e utilizzabile da un anno in caso di emergenza, in attesa solo del collaudo”, scrive in una nota di replica.

Nelle ultime settimane un’altra gaffe comunicativa aveva avuto per protagonista la consigliera regionale del M5S Alice Salvatore (o il suo staff), che aveva diramato un comunicato confondendo il viadotto Pecetti sulla A26 con il viadotto Bisagno, sulla A12.