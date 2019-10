Il Park Tennis Club travolge l’Angiulli Bari a domicilio

Genova. Non c’è stata storia a Bari, dove il Park Tennis Club Genova si è portato a casa un prezioso 6 a 0, importante ai fini della classifica del girone 3, ora comandato proprio dai gialloblù per differenza di incontri vinti complessivamente rispetto a Torre del Greco.

Il TC Angiulli non ha potuto niente contro lo strapotere del Park, che si è presentato in Puglia con i suoi cavalli di razza Mager e Giannessi, entrambi all’esordio nel campionato nazionale di Serie A1 2019, oltre a Basso, Ceppellini e a Prevosto.

Proprio Alessandro Giannessi, oggi 147 del ranking mondiale Atp e all’undicesima stagione in maglia gialloblù, ha portato il primo punto di giornata imponendosi con un sonoro 6/0 6/2 contro Benito Massacri in 35 minuti. Gli ha fatto eco poco dopo il sanremese Luca Prevosto, che si è sbarazzato di Domenico D’Alena (6/2 6/3). Ad Alessandro Ceppellini, storico prodotto del vivaio di via Zara, il compito di trascinare il team sul 3-0: 6/2 6/3 e via. La mattinata di singolari procede con il punto di Gianluca Mager, e sono 4, che ha sconfitto Luca Narcisi 3/6 6/4 6/1.

Dura un solo game il primo dei due doppi che ha visto impegnati Ceppellini e Prevosto, causa ritiro della coppia Massacri-Addante. A suggellare la domenica perfetta il doppio Mager-Giannessi, che inchioda Narcisi-D’Alena sul 6/0 6/1. Sei a zero che è anche il risultato finale dell’incontro tra i due team, che premia gli sforzi di un Park incontenibile.

Alessandro Giannessi commenta: “Onestamente siamo stati ingiocabili per i nostri avversari, troppa la differenza di classifica tra noi giocatori. Per noi questo 6-0 vale molto in termini di classifica: adesso siamo primi del girone grazie alla differenza di vittorie rispetto a Torre del Greco con cui domenica giocheremo in casa. L’incontro si prevede ostico e per questo invito gli appassionati a venire al Park a seguirci e a vederci“.

I risultati della seconda giornata del girone 3:

SG Angiulli Bari – Park Tennis Club Genova 0-6

Luca Prevosto (G) b. Domenico D’Alena (A) 62 63

Alessandro Giannessi (G) b. Benito Massacri (A) 60 62

Gianluca Mager (G) b. Luca Narcisi (A) 36 64 61

Alessandro Ceppellini (G) b. Gianfranco Addante (A) 62 63

Gianluca Mager/Alessandro Giannessi (G) b. Luca Narcisi/Domenico D’Alena (A) 60 61

Alessandro Ceppellini/Luca Prevosto (G) b. Benito Massacri/Gianfranco Addante (A) 1-0 rit.

Giudice arbitro Alfonso Cibelli; arbitri Matteo Lasaponara, Luca Cavalieri, Fabrizio Gentile

CTD Massa Lombarda – New Tennis Torre del Greco 3-3

Raul Brancaccio (T) b. Alessio DE Bernardis (M) 61 62

Lorenzo Rottoli (M) b. Gennaro Orazzo (T) 63 64

Guillermo Garcia Lopez (T) b. Julian Ocleppo (M) 75 63

Antonio Mastrelia (T) b. Riccardo Perin (M) 26 63 63

Riccardo Perin/Lorenzo Rottoli (M) c. Giovanni Cozzolino/Antonio Mastrelia (T)

Julian Ocleppo/Alessio De Bernardis (M) c. Raul Brancaccio/Guillermo Garcia Lopez (T)

Giudice arbitro Nicola Antonelli; arbitri Emanuele Capra, Andrea Bellelli, Federico Lazzari

Classifica:

6 (2) Park Tennis Club Genova

4 (2) New Tennis Torre del Greco

1 (2) CTD Massa Lombarda

0 (2) SG Angiulli Bari