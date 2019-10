Genova. Riproporre un testo interpretato da una personalità talmente grande da sfuggire a ogni catalogazione, può risultare rischioso. Visto il risultato, si può dire che la messa in scena del testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini “Il grigio“, che nel 1988 fu interpretato proprio da Gaber, è stata una scommessa ampiamente vinta dal Teatro Nazionale di Genova, dal suo regista Giorgio Gallione e dall’interprete: Elio (Stefano Belisari, storico cantante di Elio e le storie tese). Lo spettacolo è in scena al Teatro Modena sino al 27 ottobre.

L’anno scorso il testo era stato proposto in reading. Quest’anno la messa in scena, con la benedizione della Fondazione Gaber. Sulla scena (scenografie di Guido Fiorato) una marea di scatoloni bianchi di varia grandezza. Le pareti sono grigie, sullo sfondo una luce vivace che cambia colore nel corso dello spettacolo: azzurra, rossa, gialla, viola.

Per chi avesse visto lo spettacolo originale c’è una novità molto piacevole: la prosa è intervallata da una decina di canzoni di Gaber, evocate al pianoforte (arrangiamenti di Paolo Silvestri) che Elio interpreta in modo personale e riuscito. In fondo all’articolo, a vostra scelta leggere o non leggere, la “playlist” dei brani.

La trama: Un uomo trasloca in campagna per allontanarsi da tutto e da tutti. Ha una moglie da cui si sta separando, un’amante che condivide con il marito di lei, un figlio e (forse) una figlia. Il suo vicino è un colonnello che pettina le galline e trascorre il tempo davanti alla tv. La sua solitudine è disturbata da un topo, “il grigio”, che diventa l’elemento scatenante di un inesorabile e ironico flusso di coscienza.

Perché andarlo a vedere?

Come ogni testo di Gaber e Luporini, anche questo fa sorridere e pensare. Riflessioni sulla società ancora tremendamente attuali, ma anche un viaggio nell’interiorità di un uomo che ha perso se stesso, in una rinnovata consapevolezza che emerge proprio grazie alla spasmodica ricerca di averla vinta sul topo.

Elio. Prima dello spettacolo il timore era: riusciremo a dimenticarci di vedere Elio sul palco? Possiamo dire di sì. Prova superata per il cantante, che sulle assi di legno aveva già interpretato il musical “la famiglia Addams”, ma qui era atteso a una performance molto più complicata: un monologo di circa un’ora e mezza. Gli manca ancora una certa padronanza del corpo, soprattutto quando deve arrampicarsi e stare sugli scatoloni, ma la gestione dei movimenti e del fisico sappiamo che nell’attore arriva dopo anni di studio.

Le canzoni.”I mostri che abbiamo dentro” sono il filo rosso che collega vari momenti dello spettacolo, ma è incredibile come i brani scelti da Giorgio Gallione calzino a pennello per raccontare ancora meglio i pensieri e le riflessioni del protagonista.

La playlist:

Io come persona

L’impotenza

I mostri che abbiamo dentro

E pensare che c’era il pensiero

L’odore

C’è solo la strada

L’uomo che sto seguendo

Non insegnate ai bambini

Quello che perde i pezzi

Il sosia

E tu mi vieni a dire