Il giorno di Genova e di Cristoforo Colombo. Le celebrazioni ufficiali per ricordare il grande navigatore

Il 12 ottobre si celebra, come ogni anno, il “Giorno di Genova e di Colombo”, una giornata che, oltre a ricordare la figura di Cristoforo Colombo, vuole testimoniare la riconoscenza verso coloro che più hanno contribuito a tenere alto il nome della città di Genova in Italia e nel mondo.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 16 di sabato 12 ottobre in vico Dritto Ponticello con la tradizionale deposizione di corone e i saluti delle autorità davanti alla Casa di Colombo. Quest’anno sarà presente, insieme con il Consolato Usa, una delegazione della città di Columbus Ohio.

A Palazzo Ducale il clou della giornata con la Cerimonia Colombiana, alle ore 17.30 nella Sala del Maggior Consiglio. Condotta dalla speaker e presentatrice radiofonica Valeria Oliveri, la cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali. Il programma prevede quindi la relazione della professoressa Luisa D’Arienzo, dell’Università di Cagliari, dal titolo “I Genovesi protagonisti della Grande Scoperta”.

Il momento istituzionale del Conferimento dei Premi Colombiani vedrà quest’anno il Premio Internazionale delle Comunicazioni alla Città di Columbus Ohio, la Medaglia Colombiana a Jerry Levine, Ceo di Mentor International e il Premio Internazionale dello Sport all’atleta Martina Mongiardino.

Seguirà la tradizionale cerimonia dell’Offerta dell’Olio, che quest’anno proviene dal Comune di Finale Ligure, destinato alla lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo.

Quest’anno sono previste due novità assolute. La prima è la premiazione dei “Talenti di Genova 2019”. Sarà un video a presentare coloro che si sono distinti in diversi ambiti: sport, arti grafiche, recitazione e comunicazione, arti visuali, canto, musica e danza, cultura, ricerca e apprendimento, innovazione e lavoro, artigianato ed enogastronomia.

La seconda novità di quest’anno è la consegna delle Medaglie Città di Genova. Dopo la nomina da parte del Sindaco Marco Bucci di nuove Ambasciatrici e Ambasciatori di Genova nel Mondo, sarà infine Franco Bampi, presidente di A Compagna, a indirizzare in lingua genovese il tradizionale ‘Saluto ai Liguri nel Mondo’. Seguirà un intrattenimento musicale.

Sempre sabato 12, a partire dalle 15, il centro città sarà animato dalla 28ª edizione del Corteo storico colombiano “I chiostri del tempo di Colombo”: partirà da via Garibaldi/Fontane Marose il “Corteo Nuovo Mondo”, mentre il “Corteo Vecchio Mondo” si muoverà dalla Casa di Colombo, in vico Dritto Ponticello. Entrambi i cortei confluiranno in piazza San Lorenzo (la manifestazione è a cura del Comitato Nazionale per Colombo).

Le iniziative per le celebrazioni colombiane 2019 sono iniziate martedì 8 ottobre e proseguiranno fino al 13 ottobre con un calendario di mostre, incontri, convegni, presentazioni, laboratori per bambini e non solo, consultabile sul sito www.visitgenoa.it