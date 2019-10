Genova. Prima partita e prima vittoria per il Cus Genova, bravo a sfruttare il possesso nell’ultimo quarto di gara, agganciando la meta grazie alla quale ha stretto i 4 punti della vittoria. I biancorossi erano partiti forte portandosi sul 12 a 0, subendo però la rimonta degli ospiti fino al 12 pari, prima del positivo finale.

La cronaca. I padroni di casa partono forte e, già al secondo giro di lancetta, l’estremo biancorosso Mandivegna semina il panico tra le fila dei Centurioni. Un ottimo placcaggio del pari ruolo rossoblù Mokom mette a tacere gli animi. Ma il forcing ligure è solo all’inizio. I padroni di casa insistono, si mantengono nella metà campo ospite, padroni di territorio e ovale. I Centurioni resistono alle incursioni ospiti, ma i genovesi si dimostrano rapidi e abili ad alternare aperture rapide dell’ovale a fasi più conservative, costringendo la difesa di Scanferla e compagni agli straordinari.

Al 12° I Centurioni mantengono il tabellone in equilibrio vincendo una mischia sui loro cinque metri e dimostrano di non avere alcuna intenzione di rendere la vita facile agli avversari. Al 20° I Centurioni mettono in serie difficoltà i padroni di casa con una velenosa corsa del centro Secchi Villa che lambisce la linea di meta avversaria, ma un passaggio in avanti sull’apertura successiva dell’ovale annulla l’azione.

Non si sopisce però la carica rossoblù che continua a pressare nei minuti a seguire. Scanferla dà il via alla percussione verso l’obiettivo. Nicoli raccoglie e chiama in causa Aru che innesca Tononi. La sua corsa termina oltre la linea di meta, ma l’arbitro Vegnarelli ritiene che l’ovale non sia stato opportunamente schiacciato. Sugli sviluppi, I Centurioni avrebbero la possibilità di portarsi in avanti da calcio piazzato, ma Aru non trova i pali.

Sulla ripresa del gioco si abbatte una brutta tegola sulla testa del quindici allenato da Filippini. Daniel viene sanzionato con un cartellino giallo per un placcaggio alto. La superiorità numerica dà i suoi frutti poco dopo la mezz’ora. Al 32° è l’estremo Mandivenga, tra i più incisivi nelle fila del Cus, a finalizzare un pregevole calcetto a scavalcare ad opera dell’apertura Ricca per il temporaneo 7-0.

I problemi nel primo tempo non sono ancora terminati. Ad una manciata di secondi dal termine della frazione, Genova ferisce ancora. Va in meta il centro Pressenda per il 12-0 temporaneo. Prima che l’arbitro decreti la fine dei primi quaranta minuti, un’ostruzione da parte dei padroni di casa concede ai Centurioni un calcio di punizione, ma Aru non trova l’obiettivo, lasciando così immutato il parziale sul 12-0.

Il ritorno in campo vede Genova ancora aggressiva. I padroni di casa conquistano un calcio di punizione al 3°, ma l’apertura Ricca non trova la giusta misura. La prima occasione per I Centurioni giunge a 12°. Aru, da calcio di punizione, coglie una touche sui cinque metri genovesi. Daniel riceve sicuro e si mette al timone di una maul che si spegne oltre la linea di meta avversaria. Armanasco schiaccia l’ovale per il 12-5 temporaneo. I Centurioni tornano prepotentemente sulla scena cinque minuti dopo. Mokom finalizza una manovra a tutto campo ed Aru centra i pali per il pareggio per 12-12.

L’equilibrio viene rotto al 23°. Genova si fa prepotente in una mischia sui cinque metri bresciani. Il flanker Bertirotti è veloce a schiacciare il nuovo sorpasso per 17-12. Gli ultimi minuti sono frenetici. I Centurioni pressano nei ventidue metri avversari, ma un paio di touche errate mandano in fumo gli attacchi. Allo scadere, il Cus potrebbe allungare ancora da calcio piazzato, ma Mandivenga non trova i pali, lasciando invariato lo score finale.

Il tabellino:

Cus Genova Rugby – I Centurioni Lumezzane 17-12 (p.t. 12-0) (punti 4-1)

Cus Genova Rugby: Mandivenga, Tessiore, Pressenda, Gambelli (s.t. 17° Filippone), Migliorini, Ricca, Mozzi (s.t. 25° Ugolini), Piccolo, Bertirotti, F. Imperiale (s.t. 30° Guggiari), P. Imperiale, Porcile, Rifi (s.t. 16° Barry), Felici, Bortoletto. A disposizione: Giacobbe, Giuliano, Gherardi, Vimercati. All. Gianluca Sandri e Francesco Bernardini.

I Centurioni Lumezzane: Mokom, Tononi (s.t. 39° Morandi), Secchi Villa, Casini (p.t. 17° Franceschini), Bandera, Aru, Gazzoli (s.t. 1° Cosio), Scanferla, Boschetti (s.t. 7° Bellandi), Berardi, Nicoli (s.t. 25° Rossetti), Daniel, Trevisani (s.t. 9° Seye), Hliwa (s.t. 1° Armanasco), Piovani. A disposizione: Cantoni. All. Francesco Filippini.

Arbitro: Daniele Vegnarelli (Milano).

Marcature: p.t. 32° m Mandivenga tr Ricca (7-0), 39° m Pressenda (12-0); s.t. 13° m Armanasco (12-5); 17° m Mokom tr Aru (12-12), 23° m Bertirotti (17-12).

Cartellini gialli: p.t. 28° Daniel (L).

Nella foto: Brendon Mandivenga, nazionale Zimbabwe, esordio al Carlini con meta per il Cus Genova