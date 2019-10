Busalla. Due squadre, due inizi di stagione molto diversi si affrontano oggi sul rinnovato campo di Sarissola, casa del Busalla che torna finalmente a giocare nel proprio stadio. Biancoblù per restare nelle zone alte della classifica, Finale che invece cerca e vuole la prima vittoria della stagione per risalire posizioni.

Dirige l’incontro Leonardo Ravera della sezione di Chiavari, assistito da Michele Troina e Davide Musante (Genova).

Le Formazioni:

Busalla: Carlucci, Cannone, Piccardo, Moretti, Monti, Iraci, Minutoli, Cotellessa, Rossi, Compagnone, Boggiano.

All. Cannistrà

Panchina: Bertone, Cuzzi, Traverso, Molini, Nelli, Oliva, Piemontese, Repetto, Tecchiati

Finale: Porta, Cavallone P., Finocchio, Odasso, Maiano, De Benedetti, Conti, Galli, Vittori, Buonocore, Faedo.

All. Buttu

Panchina: Vernice, Balbiano, Freccero, Salata, Pollero, Molina Borja, Intili, Rocca, Cavallone G.

Comincia la gara sotto un sole primaverile

1° Subito in avanti il Busalla con un colpo di testa di Rossi, bloccato da Porta

2° Si fa vedere anche il Finale con una bella azione iniziata da Buonocore che duetta con un compagno al limite, ma fa buona guardia Iraci che chiude

4° Occasione Busalla: Compagnone mette in area una punizione tagliata che attraversa la zona calda senza deviazioni

Spinge ancora il Busalla con Minutoli che serve Rossi, girata deviata che diventa facile per Porta

8° primo giallo della gara per Monti, capitano dei padroni di casa, punizione per i giallorossi a pochi metri dall’area busallese

Spalti gremiti per il ritorno del Busalla a Sarissola, con un manto nuovo di zecca

11° errato disimpegno del Busalla, tiro di Vittori dal limite di poco fuori

14° De Benedetti protegge palla che esce sul fondo dall’attacco di Rossi, ma resta a terra dolorante. Finale momentaneamente in dieci uomini

15° I padroni di casa provano ad approfittare dell’uomo in più, ma Rossi in corsa viene recuperato e fermato dai difensori ponentini

16° Risponde Vittori con un tiro che costringe Carlucci a rifugiarsi in corner

È rientrato De Benedetti che, però zoppica vistosamente

20° Fallo di Cotellessa su Odasso sul tiro, per l’arbitro merita il giallo e punizione da posizione molto interessante per i finalesi.

22° La punizione viene calciata bassa da Vittori, para in presa sicura Carlucci

28° GOL DEL BUSALLA! MINUTOLI

Cross tagliato di Cannone dalla destra e il numero 7 locale anticipa l’uscita di Porta con una deviazione di esterno che bacia il palo interno ed entra.

Fase meno intensa della gara con il Busalla che controlla agevolmente il gioco e prova improvvise accelerazioni. Poche idee per il Finale che non riesce a trovare una reazione pericolosa.

38° Primo giallo anche per il Finale, Buonocore finisce sulla lista dei “cattivi”

40° Finocchio cade in area busallese, per l’arbitro è simulazione, giallo anche per il numero 3 ospite. Poco dopo ammonito anche Vittori, Finale in confusione

42° Momento da cartellino facile per l’arbitro che ammonisce anche Rossi per una gamba troppo alta su un difensore ospite

47° GOL DEL BUSALLA COMPAGNONE

Punizione di Compagnone che beffa Porta sul proprio palo. Non senza colpe l’estremo difensore ospite.

Finisce dopo due minuti il primo tempo con il Busalla avanti meritatamente. Finale con poche idee e poco dinamico. Mister Buttu dovrà strigliare i suoi per cercare una rimonta che al momento sembra improbabile.

Rientra in campo il Finale, mister Buttu sembra voler fare un numero massiccio di cambi rivoluzionando i suoi

Entrano Balbiano, Pollero e Rocca, fuori Maiano, Galli e Finocchio, Finale a trazione anteriore

Inizia la ripresa

2° Rocca calcia in corsa, Carlucci manda fuori

4° ci riprova Vittori in verticale, tiro sbucciato dai difensori avversari

I finalesi ci provano ed hanno inziato la ripresa con buon piglio, Busalla che attende e cerca le ripartenze

Bella azione di Balbiano che mette in mezzo una palla bassa, si rifugia in corner la difesa busallese.

9° Ci prova Conti in acrobazia, para Carlucci.

10° Risponde il Busalla con tiro secco di Cotellessa dal limite, palla deviata da un difensore, Porta para

11° bella azione dei biancoblù con Moretti che pesca Minutoli in area in verticale, colpo di testa debole, facile per il portiere parare

13° Occasionissima Busalla, Moretti scappa sulla destra, vede basso Rossi che controlla e calcia di sinistro, provvidenziale deviazione di un difensore, palla in corner

16° Altro cambio per il Finale, fuori Conti, dentro Molina Borja

17° Buonocore di sinistro a giro, Carlucci manda in corner

18° Incredibile occasione fallita dal Finale in area piccola si scontrano due giallorossi che si calciano addosso, l’azione sfuma.

22° Moretti calcia su punizione, palla bassa, facile la presa di Porta.

23° Altro cambio per il Finale con Cavallone che prende il posto di Vittori, mentre mister Cannistrà opera la prima sostituzione con Repetto per Boggiano

24° Fuori anche Piccardo per Tecchiati

27° cartellino giallo a Moretti per simulazione in area. Intanto esce Rossi, al suo posto Nelli

29° tiro debole di Odasso dal limite, facile per Carlucci la presa a terra

31° Buonocore dal limite tenta il sinistro a giro, palla lenta facilmente leggibile per Carlucci

32° GOL DEL BUSALLA. MINUTOLI

I padroni di casa chiudono definitivamente i conti con Minutoli che viene pescato perfettamente sul secondo palo da un cross di Nelli. Doppietta per l’esterno biancoblù che fa calare il sipario su una gara mai in discussione

33° Finale in confusione, Repetto in contropiede sfiora il poker con un tiro al volo, palla di poco fuori

Finale che non è più in campo, giallorossi che non riescono più a superare la metà campo. Intanto Cotellessa lascia il posto ad Oliva

41° Repetto prova a metterla in diagonale sul palo lontano, palla che esce di poco

43° Esce fra gli applausi Cannone, autore di una prova generosa, al suo posto Cuzzi

48° Sfiora il poker Oliva, ben pescato da Repetto, colpisce con la coscia palla fuori di poco

Finisce 3-0 per il Busalla che si impone senza faticare granché contro un Finale brutto, lento e prevedibile. Settimana di fuoco per la panchina di mister Buttu, ancora senza una vittoria in questo campionato. Per i biancoblù prosegue il magic moment, e si può sognare in grande.