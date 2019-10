‘Il barattolo dell’emergenza’, protocollo intesa tra Regione Liguria e Lions per soccorso anziani

Genova. È stato siglato oggi il Protocollo d’intesa tra Regione Liguria e i distretti dei Lions della Liguria per la realizzazione del progetto “Il barattolo dell’emergenza” per l’avvio di una collaborazione finalizzata alla distribuzione a soggetti anziani o disabili di un barattolo giallo, da tenere sempre in un luogo ben preciso della casa e quindi immediatamente individuabile, e contenente una scheda con tutte le informazioni di base indispensabili ai soccorritori in caso di emergenza. Si tratta di informazioni di tipo sociosanitario particolarmente importanti da avere a portata di mano, soprattutto in caso di soccorso ad una persona anziana o disabile che vive sola. Ma quali saranno i canali di distribuzione? I barattoli verranno distribuiti gratuitamente ad anziani e/o disabili che ne faranno richiesta tramite farmacie, Pubbliche assistenze e associazioni di volontariato per anziani.

“Regione Liguria intende sostenere questa iniziativa – afferma l’assessore alla sanità Viale – perché è importante creare una rete di protezione e sostegno rivolta alle fasce deboli della popolazione. Il partenariato con i Lions ci rende orgogliosi di simili realtà, impegnate sul territorio per il bene della comunità”.

Fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa è la collaborazione dei medici di medicina generale. “I medici di famiglia compileranno il foglio, con l’indicazione delle patologie da cui è affetto il paziente, dei medicinali eventualmente incompatibili con la persona, delle persone da contattare in caso di bisogno – spiega Erminio Ribet, governatore di uno dei distretti Lions -. Il foglio viene messo in un vero e proprio barattolo, con l’indicazione di collocarlo nel frigorifero. Il frigo è un oggetto che in casa hanno tutti, di solito è il meno danneggiato in caso di incendio e al quale i soccorritori possono avere facilmente accesso. Per sapere se la persona è dotata di barattolo, sarà suggerito di mettere un piccolo contrassegno vicino al campanello dell’abitazione”.