Il 14 ottobre sciopero dei lavoratori del Gruppo Rina contro la cessione di Rina Consulting

Genova. L’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori del Rina, unitamente alle Rsu e a Filt Cgil – Fit Cisl Reti – Uiltrasporti, si esprime contro la cessione di ramo d’azienda prevista dalla Direzione del Gruppo Rina, che riguarderà 39 lavoratori di Rina Consulting.

La direzione ha deciso che le lavoratrici e i lavoratori di Rina Consulting transiteranno in una società del gruppo ad oggi senza dipendenti, la N.P.I, le cui quote azionarie verranno cedute ad un’azienda veneta denominata SEINGIM.

È evidente che questa operazione senza precedenti, non fa altro che mettere in discussione il futuro di tutti i lavoratori, non solo dei 39 interessati alla cessione attuale. La direzione aziendale ha fatto sapere – a mezzo stampa – quindi non nelle sedi preposte al confronto, che operazioni simili alla cessione di Rina Consulting verranno messe in campo in un prossimo futuro.

I sindacati contestano la gravissima scelta di metodo del Gruppo Rina che, per la prima volta, ha messo in discussione le storiche relazioni industriali, venendo meno a dialogo e confronto che, nel tempo, invece hanno contraddistinto i rapporti.

Filt Cgil – Fit Cisl Reti – Uiltrasporti dichiarano quindi una prima azione di mobilitazione attraverso uno sciopero di quattro ore che coinvolgerà tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo in tutte le sedi.