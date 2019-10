I sindacati dei trasporti chiedono un incontro per la gestione delle allerta meteo

Genova. Le segreterie Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono un incontro urgente congiunto a prefetto, presidente di regione, sindaco di Genova, presidente dell’autorità di sistema portuale, associazione datoriali e aziende per pianificare – una volta per tutte – la gestione del trasporto delle merci nel porto di Genova e dei corrieri nell’ambito della Città Metropolitiana genovese, in condizioni meteo avverse (allerta rossa e eventuale emergenza neve).

“Appare sconcertante – dicono Marco Gallo e Leonardo Cafuoti della Filt Cgil, Francesco Bottiglieri e Mirko Filippi, della Fit Cisl e Giovanni Ciaccio e Simone Angius della Uiltrasporti – come, ad oggi, non siano ancora state approntante né condivise linee guida che garantiscano la sicurezza degli addetti del settore, ovvero per la gestione del mondo dell’autotrasporto e dei corrieri in casi di criticità meteo. A seguito della prima allerta rossa, che si è concretizzata lo scorso 21 ottobre 2019, per i sindacati è urgente e prioritario mettere in campo proposte e soluzioni per garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel sistema dei porti e della logistica come da tempo abbiamo chiesto a gran voce”.

Per scongiurare un’ulteriore mobilitazione e mettere in sicurezza gli operatori, i sindacati auspicano “un’immediata presa di coscienza e un confronto urgente in merito alle tematiche esposte”.