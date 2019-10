Hockey prato, Serie B: il Genova 1980 ferma sul pari il Cus

Genova. La partita valevole per la quarta giornata di Serie A2 tra Superba e Città del Tricolore è stata rinviata a data da destinarsi. In classifica i genovesi vengono scavalcati dal Cus Pisa. Sabato 26 ottobre i biancorossoneri saranno ospiti del Cus Cube Brescia.

L’attenzione del movimento ligure era rivolta al campionato di Serie B, per il quale sono stati disputati due incontri.

Weekend amaro per il Cus Genova, che è stato fermato sul pareggio a reti bianche dal Genova Hockey 1980. Per i biancorossi allenati da Ferrero si tratta del secondo stop consecutivo dopo la sconfitta col Savona. I biancorossi, nel girone di andata, si fermano a quota 7 punti su 12 disponibili; un bottino magro in relazione al potenziale degli universitari che sono però ancora in piena corsa per i playoff. Identico bottino è stato raccolto dal Genova Hockey 1980.

Il Savona ringrazia ed allunga isolandosi in vetta, travolgendo per 8 a 0 l’HC Genova. La formazione del presidente Massimo Pavani è andata a segno cinque volte con Davide Valsecchi, due con Riccardo Vaglini e una con Michele Gaibazzi.

I biancoverdi hanno schierato Albion Kurbalaj, Samuele Scaiola, Riccardo Vaglini, Michele Gaibazzi, Roberto Montagnese, Endry Buzali, Ilario Altomare, Tommaso Bormida, Valerio Vaglini, Alessio Valsecchi, Giacomo Bruzzone, Davide Valsecchi, Filippo Bormida, Stefano Rinino, Federico Ciuti.

La classifica: HC Savona 12; Cus Genova, Genova Hockey 1980 7; HC Superba U21; HC Genova 3; HC Liguria 0.

Prima della sosta, sono in programma ancora due partite, entrambe domenica 27 ottobre. Alle ore 9,30 Genova Hockey 1980 contro Savona; alle 10,30 Liguria contro HC Genova.