Halloween, cosa fare e dove andare a Genova

Genova. C’è solo l’imbarazzo della scelta, anche per gli adulti. Halloween è ormai una ricorrenza diffusa anche in Italia e in Liguria e non è solo il classico “dolcetto o scherzetto”. Per chi vuole festeggiare tra travestimenti e feste a tema, Genova offre diverse opzioni.

Ormai immancabile il tradizionale Ghost Tour a cura del Comune di Genova: dalle 20 partenza da piazza Matteotti per l’ouverture: Il Fuoco e San’Antonio della Compagnia Shams diretta da Enrica Ricciardi, L’Anima della Strega della Compagnia l’Amour Burlesque diretta da Sophie L’Amour e La Danza delle Arpie della Compagnia Tribal Delight. Dalle 20.30 sono distribuite, fino a esaurimento, le cartine per trovare le piazze che ospitano le performance artistiche a tema. La partecipazione è gratuita e non serve prenotare.

Sempre nel centro cittadino, a supporto del Ghost Tour il Civ di Sarzano Sant’Agostino ha organizzato il Sarzano Horror Ghost Tour, che parte come appuntamento per i più piccoli con iniziative già dalle 16, sino a notte inoltrata. Nel chiostro del Museo di Sant’Agostino inoltre, aperitivo dalle 18 e alle 20 proiezione di due film storici a ingresso con offerta libera: Il pianeta proibito e L’esperimento del dottor K. Si potrà anche prenotare il trucco horror (a pagamento) in piazza Sarzano a cura di Officina Creativa chiamando lo 0108991619. Dalle 17 escape room (su prenotazione in piazza Sarzano) al Luzzati Lab di vico Amandorla.

Per chi ama mascherarsi, il tendone da circo allestito alla Foce, ospita una festa in costume: l’Horror Circus di Halloween. Ingresso a 30 euro In programma musica con Under b2b, Santie Cruz, Fede Motto b2b Vitto Bazzani,

Simo effe, Dj stingo, Matteo Diamante, Andre J, Mc Il Dottore, Bethor. In programma arti circensi, effetti speciali, laser show, presentazione teatrale di origine celtica, costumi e soprese.

La Soirée e il Filleo, in collaborazione col Civ Sestiere Carlo Felice, hanno organizzato una serata a tema al Teatro Carlo Felice dalle ore 18.30 in poi sul “Fantasma dell’Opera“. Sono graditi maschere e costumi. L’ingresso è libero

Iniziative anche al Mercato Orientale sin dal pomeriggio per i bambini (merenda con cibi magini e sfilata dalle 15 alle 17). Dalle 21 alle 23 appuntamento per i più grandi.

All’Acquario si può passare la Notte con gli squali, evento riservato ai più piccoli: l’appuntamento comincia alle 21 ed è obbligatorio prenotare (85 euro a bambino).

Ai giardini Luzzati balli con dj Tere, con concorso per le maschere più terrificanti.

Appuntamenti anche nei musei: a Palazzo Reale dalle 19.30 alle 22 visite guidate ogni mezz’ora, dalle 19.30 alle 21.30. Chi si presenta in costume riceve una piccola sorpresa. Prenotazione obbligatoria al numero 010 2710236. Costi della visita: Under 18 gratuito; 18-25 anni 2 euro; primo accompagnatore 6 euro; secondo accompagnatore 3 euro.

All’Albergo dei Poveri a partire dalle 19 “Un tranquillo Albergo… da brividi”, si incontreranno strani personaggi. Richiesto un abito adeguato alla serata, con maschere e costumi. Per info e prenotazioni, contattare il numero 348 3578739.

Per chi ama i film horror l’Uci Cinemas Fiumara propone una maratona di 5 film a partire dalla mezzanotte e mezza: 16 euro per 10 ore da brivido: 31 di Rob Zombie, Tales of Halloween (diretto da 11 registi), It Follows di David Robert Mitchell, The Green Inferno di Eli Roth e Zombi di George Romero.